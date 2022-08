GC de Maalbeek op zoek naar nieuw onderkomen

“Ons centrum is voor het grootste deel gesloten”, zegt Van Ryssen. “Momenteel zitten we in gehuurde locatie. Maar dat is maar één zaaltje, met plek voor een paar bureaus.” Te klein om de volledige werking van GC De Maalbeek te kunnen uitrollen. “Maar we proberen het positief te bekijken, en van een nood een deugd te maken.”

“Ondertussen zitten we ongeveer anderhalf jaar zonder vaste locatie. Hopelijk komt dat snel in orde, want we willen onze werking terug op volle kracht kunnen opstarten”, gaat ze verder. “Voorlopig gaan we nomadisch te werk, maar op die manier kunnen we ons onvoldoende afstemmen op de buurten en organisaties. Heel wat activiteiten kunnen niet doorgaan. Soms moeten we verenigingen wegsturen omdat we ze momenteel niet kunnen verder helpen. Dat willen we absoluut vermijden.”

“Het begint wel heel lang te duren nu. Gelukkig krijgen we nog hulp van de Nederlandstalige bibliotheek in Etterbeek en de Brede School. De gemeente steekt ook een handje toe op logistiek vlak tijdens ons zomerproject. Zo kunnen we ons wel tijdelijk behelpen. Maar als iemand een ruimte ter beschikking heeft, dan horen we dat graag.” Het centrum huist deze week in de tuin van de bibliotheek. “Dat is voor het minifestival ‘Zomersproetjes’, vol activiteiten voor kinderen en hun ouders.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.