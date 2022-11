Gauwdief krijgt 18 maanden cel

De feiten vonden twee jaar geleden, in 2020 plaats. In januari van dat jaar sloeg de man eerst toe in het het Quick-restaurant in het Brusselse Zuidstation. Een vader zat er met zijn gezin te eten, toen de verdachte een tas met en laptop weggriste en er vandoor ging. De vader van het gezin zette echter onmiddellijk de achtervolging in en de dief kon door een politiepatrouille in de buurt worden opgepakt. Enkele maanden later dook dezelfde man opnieuw op, ditmaal in het metrostation Simonis, in Koekelberg. Daar kon hij een iPhone en 250 euro stelen uit de jaszak van jonge vrouw. Voor de rechtbank kwam de man niet opdagen, zodat hij bij verstek werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden.