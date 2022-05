Gatz organiseert tweede infobeurs voor kandidaat-leerkrachten

Terwijl Nederlandstalige scholen in Brussel de afgelopen jaren een sterke toename van het aantal leerlingen kende, blijft het Brussels onderwijs worstelen met een tekort aan leerkrachten. Daarom wil Gatz, die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor het Nederlandstalig onderwijs, meer mensen warm maken voor een job in het onderwijs. In januari organiseerde Gatz daarom al een infobeurs, waar 169 geïnteresseerden kwamen opdagen. Ongeveer tien procent van hen gaf aan in september te willen starten als leraar. Een tiental deelnemers wou dit jaar nog beginnen aan een nieuwe uitdaging in het onderwijs. Nog eens ongeveer tien mensen wilden later dan komend schooljaar aan de slag gaan in een Brusselse school.