Gaslek tijdens straatwerken: kantoorgebouw ontruimd

Futsal Champions League Nieuwe stunt van RSCA Futsal tegen sterk Palma levert tweede plaats in de poule op

Edu ‘de Verschrikkelijke’ en Tomic ‘de Onzichtbare’ hebben Palma kleingekregen. Toegegeven, bij momenten speelden de Spanjaarden indrukwekkend, maar RSCA hield op karakter stand. Met dank aan Edu en Tomic. De eerste toonde andermaal zijn groot strijdershart, de tweede was een koele killer. Door de nieuwe stunt eindigt RSCA tweede in de groep des doods. In november volgt de Elite Round.

30 oktober