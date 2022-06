Gaslek in flatgebouw met zes verdiepingen in Vorst: 20-tal bewoners urenlang geëvacueerd

Het gaslek werd zaterdagmiddag omstreeks 13.30 uur opgemerkt in een gebouw met zes verdiepingen in de Guillaume Van Haelenlaan in Vorst. De brandweer en Sibelga kwamen ter plaatse. De politie stelde een veiligheidsperimeter in. Uit voorzorg werden zowat twintig bewoners geëvacueerd naar een bus van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Er vielen geen gewonden. Na uren zoekwerk, waarbij een slotenmaker aan te pas kwam om gesloten appartementen te openen, werd het lek aangetroffen in een leiding tussen de tweede en de derde verdieping. De teller waarop de gasleiding aangesloten was, werd afgesloten en verzegeld door Sibelga. Het verkeer in de omgeving van de Guillaume Van Haelenlaan werd een tijdlang omgeleid.