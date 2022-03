Gasexplosie mondt uit in brand: twee personen overgebracht naar het ziekenhuis

Brussel Ter­reurslacht­of­fers herdacht in gebouw Europese Commissie

In een gebouw van de Europese Commissie in Brussel zijn vrijdag de slachtoffers van de terreuraanslagen in de EU herdacht. Er zijn de voorbije 20 jaar al heel wat aanslagen geweest. In België blijven die van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek het meest vers in het geheugen liggen.

11 maart