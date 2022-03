Gasexplosie mondt uit in brand: twee gewonden overgebracht naar het ziekenhuis

Brussel Coronabeto­gers die vuurwerk op zak hadden kennen pas op 22 maart hun straf

De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag nog geen vonnis geveld in het proces tegen twee mannen die bij een betoging tegen de coronamaatregelen op 19 december opgepakt waren in het bezit van een hoop vuurwerk. Dat zal pas op 22 maart gebeuren. Volgens het parket was het ongetwijfeld de bedoeling om dat vuurwerk te gebruiken tegen de ordediensten, maar dat wordt door beide mannen ontkend.

10 maart