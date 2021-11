Fuse zet samenwerking stop met medewerkers die “ongepast” reageerden op melding seksueel misbruik

Op de Instagrampagina ‘Balance ton bar’ verscheen dinsdag een getuigenis van twee vrouwen die afgelopen weekend in de Fuse op stap waren. Die pagina werd gelanceerd in de nasleep van de getuigenissen over seksueel geweld in Elsense cafés en postte intussen al tientallen verhalen over seksueel misbruik in Brussel.

Mogelijke aanranding

De twee vrouwen vertellen in de getuigenis hoe ze in de damestoiletten van de nachtclub vier voeten zagen onder de deur van een damestoilet dat al lang op slot was.

Nadat de vrouwen op de deur kloppen, antwoordt enkel een mannenstem. “Omdat we een aanranding vrezen, verwittigen we de toiletdame, maar zij vertelt ons dat we moeten vertrekken omdat we met te veel samen staan. Ze zegt dat het meisje in het toilet in fout is omdat zij de man naar de toiletten heeft gevolgd.”

Enkele uren later stoten de vrouwen op een meisje dat er volgens hen helemaal niet goed aan toe is. “Ze lijkt van de wereld. Al snel wordt duidelijk dat ze onder invloed is van GHB (een drug die bekendstaat als verkrachtingsdrug, red.) We proberen de security aan te spreken en krijgen het opnieuw aan de stok met de toiletdame omdat we met te veel zijn.” De beveiligingsmensen zouden daarop ongevoelig hebben gereageerd. De twee vrouwen moesten het meisje zelf naar de ingang dragen en krijgen een flesje water dat bijna leeg was. “De securitymedewerkers lachten nog dat er in dit flesje geen drugs zitten”, zeggen ze.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Antoine Grenez

“Onaanvaardbaar”

Dinsdag beloofde Fuse via sociale media dat het verhaal intern besproken zou worden en woensdagavond kwam de nachtclub met een statement.

“We willen ons oprecht excuseren tegenover bezoekers die niet de hulp hebben gekregen die ze verdienden en waarop ze altijd recht zouden moeten hebben”, klinkt het. “Het is onaanvaardbaar dat bepaalde stafleden ongepast reageerden op een onveilige situatie. Als gevolg van de getuigenis hebben we de samenwerking met de betrokken medewerkers onmiddellijk stopgezet.”

Safe space

Daarnaast wil Fuse snel werk maken van een verbeterde veiligheid in de nachtclub. Het gaat dan enerzijds om initiatieven om de veiligheidsprocedures te versterken en anderzijds om extra training aan zowat iedereen die professioneel actief is in de club. Daarvoor was en is Fuse in contact met organisaties als Berlin Club Commission en ForTheMusic.

Tegelijkertijd zet Fuse een ‘Awareness Team’ op poten, een team van medewerkers dat het eerste contactpunten moet vormen voor mensen die zich onveilig voelen in de club of getuige waren van discriminatie of seksueel misbruik. Daartoe wordt ook een safe space ingericht. Een andere medewerker moet bezoekers informeren over de aanwezigheid van dit team. “Via letusknow@fuse.be, een e-mailadres dat enkele weken geleden al werd aangekondigd, kunnen mensen hun verhaal delen zodat we de blinde vlekken in onze werking kunnen wegwerken”, klinkt het verder.

De club hoopt met concrete initiatieven een dam op te werpen tegen drugmisbruik en de normalisering van geweld, “sociale fenomenen die een impact hebben op het hele nachtleven in Brussel en België.” In dat kader gaat Fuse contact opnemen met de Brussels Night Federation “om ervaringen en goede maatregelen uit te wisselen”.