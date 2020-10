‘Fuck de avondklok’-affiche duikt op in Sint-Gillis, maar “overtreding leidt vanaf dag 1 tot pv”, reageert Brusselse politie

Brussel Oppositie niet overtuigd door beleidsver­kla­ring van Brussels minister-president Ver­voort

22:01 De oppositie in het Brussels Parlement geeft de beleidsverklaring die minister-president Rudi Vervoort vrijdag in het Brussels Parlement aflegde een onvoldoende, zo bleek zaterdag tijdens het debat over de verklaring. Alexia Bertrand (MR) wees erop dat het aangekondigde relanceplan geen echt relanceplan is, terwijl Gilles Verstraeten (N-VA) het had over een “palliatieve verklaring. Dit is beheerde achteruitgang”.