Fruitboer Stefan vindt cocaïne tussen aangekochte bananen: “Buren dachten waarschijnlijk dat er een drugsinval was”

Grimbergen/BrusselGroenteboer Stefan van Hoeve Van Dorslaer in Beigem zal dinsdagochtend niet snel meer vergeten. Toen hij terugkwam van de Vroegmarkt in Brussel ontdekte hij namelijk een hoop cocaïne onder de bananen die hij had meegenomen. “Ik heb iemand anders zijn bestelling mee”, zegt de boer lachend.

Zoals elke morgen ging Stefan zijn bestelling ophalen in de Vroegmarkt in Brussel. Er stonden in Mabru tien dozen klaar bij zijn gewoonlijke handelaar. “Een dag zoals alle andere”, dacht hij toen. Eenmaal terug in Grimbergen, rond 10 uur, opende hij de bananendozen om zijn hoevewinkelje klaar te zetten. Maar wat hij in de dozen aantrof was zeker niet alledaags. Een grote hoeveelheid cocaïne, netjes verpakt in vierkante blokjes omwikkeld met folie, zaten verstopt onder het fruit.

Politie

“Ik heb natuurlijk onmiddellijk de politie verwittigd. Niet veel later kwamen zij toe met geweren in de hand. De straat was zelfs afgezet. Dat was best indrukwekkend. Ze dachten misschien nog iets te ontdekken, maar ik ben helemaal geen drugsbaron”, zegt Stefan al grappend. “In de andere bananendozen vonden nog meer cocaïneverpakkingen. Ze hebben alles netjes gewogen en gezocht naar sporen. Nadien hebben ze alle bananendozen stuk voor stuk ingeladen en meegenomen. Rond de middag keerde de rust weer.”

Stefan is ervan overtuigd dat het nieuws zich als een lopende vuurtje heeft verspreid. “Iedereen die op dat moment door zijn raam keek, zag natuurlijk politieagenten met bananendozen vertrekken van mijn terrein. Sommigen onder hen zullen daar wel een heel verhaal van hebben gemaakt. Zulke gebeurtenissen gaan hun eigen leven leiden, daar is niet veel aan te doen. Alle buren hebben ondertussen ook gebeld om te zien wat er hier gebeurd was.”

Onderzoek

Uiteindelijk bleek er in zeven van de tien dozen blokjes cocaïne verscholen. “Ik mocht de drie dozen waar niets in zat gelukkig houden. Dat is maar goed ook, want de rest van de dag heb ik de winkel gewoon geopend.”

Het parket van Brussel heeft een onderzoek naar de herkomst van de lading gestart. De politie heeft alvast contact opgenomen met de leverancier van Stefan. De dozen zouden van Colombia komen. Of Stefan nog naar dezelfde leverancier zal gaan? “Hij wist waarschijnlijk, net als ik, zelf niet wat er tussen zijn lading lag. We zijn al jaren klant en zolang niet blijkt dat hij betrokken was, zal ik dat blijven. Ik hoop wel dat ik dit niet nog eens moet meemaken.”

LEES OOK: