Franse realitysterren onder aanwezigen groot stilgelegd lockdownfeest Laken

Halle Treinver­keer ligt stil na aanrijding van persoon in station Buizingen

14 december Het treinverkeer tussen Halle en Brussel-Zuid is momenteel onderbroken door een aanrijding van een persoon ter hoogte van het station in Buizingen. De trein in kwestie reed van de luchthaven van Zaventem naar Doornik. De feiten zouden zich afgespeeld hebben rond 8.30 uur deze ochtend. Momenteel is het nog onduidelijk of het slachtoffer de sporen wilde oversteken of het om een wanhoopsdaad gaat. Een honderdtal passagiers werden geëvacueerd. Er werd voor hen vervangbussen ingelegd. Door het ongeval was er tot 10 uur geen treinverkeer mogelijk tussen Halle en Brussel-Zuid. Nadien werd het verkeer op één spoor hernomen en vanaf 14 uur waren beide sporen opnieuw in gebruik. Tegen de avondspits moeten alle vertragingen opgelost zijn.