Fontein van drie verdiepingen hoog door probleem aan watertank

Drie verdiepingen: zo hoog spoot het water vrijdag in de late namiddag in de Scheutveldstraat in Anderlecht. Daar had een arbeider even voordien een watertank van Net Brussel gevuld. Maar toen een stuk van het afsluitsysteem van de ondergrondse hydrant plots afbrak, spoot het water metershoog in de lucht. Vivaqua kwam ter plaatse om de leiding te isoleren en de hydrant af te sluiten. In de kelder van een nabijgelegen woning was wat water ingesijpeld.