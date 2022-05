Fnac opent derde Brussels filiaal in Woluwe Shopping Center

Brussel VUB-onderzoek toont aan: meer dan de helft van de Brusse­laars gewonnen voor voetgan­gers­zo­ne

De voetgangerszone in de hoofdstad wint steeds meer zieltjes. Onderzoek van de VUB geeft aan dat de meerderheid van de Brusselaars de voetgangerszone in de centrale lanen kan smaken. “De grootste determinant voor de populariteit van de voetgangerszone is of mensen al dan niet een auto gebruiken of bezitten.”

23 mei