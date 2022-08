Flatgebouw geëvacueerd bij brand

“We hebben aan de andere bewoners gevraagd om in hun appartementen te blijven en zich naar hun balkon te begeven”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Het bleek te gaan om een brand in een elektriciteitskast op de tweede verdieping van het gebouw, en de rook verspreidde zich via de technische koker naar de andere verdiepingen.”

Volledige evacuatie

“Na een half uur was er nergens nog rook of CO vast te stellen en kon iedereen weer naar binnen”, gaat de brandweerwoordvoerder verder. “De oorzaak van de brand was waarschijnlijk accidenteel. Omdat het om een brand in een elektriciteitskast ging, is de elektriciteit in het hele gebouw wel afgesloten.”