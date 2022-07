Flat uitgebrand in Ukkel: bejaarde vrouw naar ziekenhuis

Brussel Lichaam ex-advocaat gevonden in rustige buurt in Sint-Jans-Molenbeek: “Stille man die weinig contact zocht”

Er werd woensdag in de loop van de voormiddag een lichaam aangetroffen in de tuin van een statige villa in de Serenadestraat in Sint-Jans-Molenbeek, dat bevestigt politiezone Brussel. De straat is gelegen in een rustige buurt op de grens met buurgemeente Dilbeek. De man, een ex-advocaat, zou gevonden zijn met een kogel in het lichaam. Buurtbewoners reageren verbaasd op het mysterieuze incident.

7 juli