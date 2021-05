Flashmob in Brussel-Centraal in aanloop naar La Boum 2

Actiegroep projec­teert boodschap voor politici op Brussels justitiepa­leis met afbeelding van strop

10:51 Actiegroep Wake Up Belgium heeft gisteren, aan de vooravond van guerrillafeest ‘La Boum 2' in het Ter Kamerenbos, een boodschap voor de politici geprojecteerd op het Brusselse justitiepaleis, met ook afbeeldingen van een strop. “U zal hier berecht worden”, klonk de slogan in het Engels erbij. De politie is tussengekomen.