Filter Café Filtré en Brusselse scholen houden loopactie voor sportievere hoofdstad

Het startschot voor de loopactie werd gegeven door ex-topatlete Kim Gevaert. Nadien palmden tientallen Brusselse leerlingen de straten in voor een sportieve belevingsloop, onder begeleiding van choreograaf Benjamin Vandewalle. Met de actie willen de organisatoren aantonen dat er in het stadscentrum genoeg ruimte is voor meer sportinfrastructuur.

“Maar al te vaak zien we de Brusselaars nog met de wagen naar een sportclub of fitness rijden, omdat er in de binnenstad niet genoeg voorzieningen zijn”, zegt Annekatrien Verdickt van filter Café Filtré. “Nu het nieuwe circulatieplan op komst is, willen we niet dat de vrijgekomen ruimte meteen wordt ingenomen door terrasjes of toeristische gelegenheden.”

Daarvoor verwijst Verdickt naar een verkeersplan uit de jaren 50, dat in feite voorzien was om het stadscentrum toegankelijker te maken voor de auto. “Tot op vandaag zijn daar nog sporen van te vinden, zoals bredere rijstroken. Die straten zou je in twee kunnen knippen. De ene helft kan onthard worden, met ruimte voor groen en bewegingstoestellen. En op de andere helft kan je plaats laten voor plaatselijk verkeer en openbaar vervoer.”

Na de loopactie werd de visie overhandigd aan de bevoegde beleidsmakers, waaronder Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt (Groen), en Brussels minister voor Stedenbouw en Openbare aangelegenheden, Ans Persoons (one.brussels).