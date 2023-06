Filiaal van Yves Rocher volledig uitgebrand in Ukkel

Basketbal BNXT League Serge Crèvecoeur stelt vernieuwd Brussels Basketball voor: “Volgend seizoen willen we heropbou­wen”

In aanwezigheid van minister Sven Gatz en schepen van sport Benoit Hellinckx stelde Serge Crèvecoeur het nieuwe project van Brussels Basketball voor. “Momenteel zijn we nog in onderhandeling met een shooting guard, een small forward en een power forward. Voor de eerste positie zoeken we op de Belgische markt, de overige twee spelers zullen wellicht buitenlanders worden. De zeven andere posities in de kern zijn al ingevuld. Terry Deroover en Louis Hazard zijn de enige blijvers. Zij kennen de club en brengen ervaring bij.”