Filem'On filmfestival voor jongeren in de ban van detectives en mysteries

voetbal challenger pro league Youssef Challouk cruciaal in opmars van RWDM: “Door goede tactiek kunnen we het verschil maken”

RWDM is aan een mooie opmars bezig. In drie weken tijd is het met een negen op negen opgeklommen naar een gedeelde tweede plaats. Het deelt dit plek met SK Beveren, de ploeg waartegen afgelopen zondag met 3-1 werd gewonnen. Exponent van het Molenbeekse succes is Youssef Challouk, die zich opgewerkt heeft tot een onmisbare schakel in het radarwerk van trainer Vincent Euvrard.

25 oktober