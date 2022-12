File op Brusselse Buitenring door ongeval ter hoogte van Anderlecht

Haren Staking in gevangenis van Haren: “Gebouw vol kinderziek­tes”

In de gevangenis van Haren wordt vandaag gestaakt. Dat had geen gevolgen voor het transport van de verdachten naar het proces over de aanslagen van 22 maart 2016. Het transport werd ook niet bewust tegengehouden. Ook in de gevangenis van Lantin wordt er overigens gestaakt.

7 december