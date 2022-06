Fietsster gekneld onder bus bij verkeersongeval

Brussel Opnieuw schietinci­dent in Molenbeek

In Molenbeek heeft maandagmiddag opnieuw een schietpartij plaatsgevonden. Dat bevestigt Dennis Sutherland, commissaris van de politiezone Brussel West. Het incident vond plaats om 15.00 uur in de Vierwindenstraat. “Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn en wat hun toestand is”, aldus Sutherland. Het parket heeft een onderzoek geopend en zal later meer informatie geven.

18:08