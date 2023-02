Fietskoerier overleden na aanrijding met Flixbus

Etterbeek VUB instal­leert microbrou­we­rij, bakkerij en chocolate­rie in oude koten: “25 jaar aan expertise in de praktijk omzetten”

In kader van het pilootproject ‘Fermented food pilot plant’ richte de VUB een brouwerij, bakkerij en chocolaterie in op de campus. Deze zijn nu operationeel, en werden ondergebracht in de oude blauwe koten. 21 doctoraatsstudenten zullen eraan meewerken. In totaal werd 3 miljoen euro geïnvesteerd in het project.

