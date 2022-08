Fietsketen Bike Republic strijkt neer in Evere

EvereDe eerste vestiging van de fietsenketen van Colruyt Group in Brussel is een feit, na de overname van IMP Bike in Evere. Isabelle en Michelle Parmentier, de zaakvoerders van IMP Bike, blijven op post in de nieuwe winkel. Met de uitbreiding wil de keten de referentie van de Belgische fietsmarkt worden, met 50 tot 60 winkels over heel het land.

Na 24 vestigingen in Vlaanderen, richt Bike Republic zijn pijlen ook op Brussel. “De laatste jaren beweegt er heel wat op vlak van fietsinfrastructuur in onze hoofdstad, waardoor het beetje bij beetje veiliger en prettiger wordt om er te fietsen”, zegt directeur Wim Teerlynck. “Als ‘compagnon de route’ geloven we dat ook wij een rol te spelen hebben in de ontwikkeling van meer duurzame mobiliteit in Brussel. Nu IMP Bike deel uitmaakt van de Bike Republic-familie kunnen we die ambitie echt kracht bijzetten.”

Op termijn wil Bike Republic uitgroeien naar 50 tot 60 winkels verspreid over heel België. Met de vestiging in Evere wil de fietsketen ook voet aan grond krijgen in de Franstalige markt. “Bike Republic Evere wordt onze eerste écht tweetalige winkel en dat is een belangrijke stap richting de Franstalige markt in ons land”, legt Teerlynck uit. “We zijn ons bewust van de verschillen tussen de Vlaamse en de Waalse fietsmarkt, maar we kunnen nu rekenen op de expertise van Isabelle en Michel Parmentier van IMP Bike.” Zij stonden al sinds 1983 aan het roer van IMP Bike.

Volledig scherm Michel en Isabelle Parmentier samen met hun team. © Colruyt Group

In totaal beschikt Bike Republic over 10.000 fietsen, waarvan 7.000 elektrische. Naast particulieren kunnen ook bedrijven en KMO’s er beroep op doen. De B2B-afdeling van de fietsketen stelde daarvoor zelf een fietsplan op maat samen, zodat werkgevers hun medewerkers een actieve manier van verplaatsing kunnen aanbieden.

En ook op cargofietsen zal worden ingezet. “Last mile delivery via cargofiets zit in de lift, en ook kleine zelfstandigen ontdekken de cargofiets als interessant vervoersmiddel voor hun dienstverlening aan huis”, vertelt Teerlynck. “Denk maar aan de loodgieter, kinesist of kapper in Brussel die aan huis komen. Ook daar gaan we in de toekomst veel meer op inspelen: we hebben daar de expertise én de fietsen voor in huis”.

