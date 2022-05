Fietsersbond en Gracq doen oproep aan beleid voor ‘verdwenen fietspaden’

Volgens beide fietsorganisaties is het probleem zichtbaar in het hele Brusselse Gewest. Dat is problematisch volgens de Fietsersbond en Gracq. “Het gemarkeerd fietspad zorgt voor een duidelijke afbakening op de weg, en maakt autobestuurders attent op fietsers,” klinkt het. “Bij druk verkeer is dat een minimum om te veiligheid van fietsers te vrijwaren. Maar van sommige markeringen is de verf zodanig afgebladderd, dat het fietspad niet goed zichtbaar is.”