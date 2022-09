Fietsers voeren positieve actie voor nieuw circulatieplan: “Voetgangerszone moet gerespecteerd worden”

De nieuwe verkeersstrategie waarbij de auto in bepaalde straten niet meer welkom is zorgde de afgelopen maanden al voor heel wat problemen. Zo werden de betonnen blokken die de auto’s de doorgang verhinderden letterlijk aan de kant geschoven. Toch zijn er ook mensen die vol achter de nieuwe verkeerssituatie staan. “In een wijk met amper openbaar groen en openbare ruimte komt GoodMove (de naam van de nieuwe gewestelijke mobiliteitstrategie red.) als geroepen”, aldus de organisatie “Met het verdwijnen van doorgaand verkeer ontstaat er plaats voor fietsers, voetgangers en buurtbewoners”.

Passeren in plaats van verbaliseren

VéloFiets Anderlecht, de lokale groep van Fietsersbond en Gracq, organiseerde daarom vanaf 11u een positieve actie aan de nieuwe voetgangerszone voor metrostation Clemenceau. “Deze actie is niet alleen voor de fietsers maar ook voor de voetgangers. Deze ruimte is voor spelende kinderen en keuvelende buren”, klinkt het bij organisator Christian Smets. Wat wel opvalt is dat dit niet afgedwongen wordt. “De politie grijpt zelfs niet in en doen hun job niet. Ze laten mensen passeren in plaats van te verbaliseren. Het bord dat aangeeft dat dit een voetgangerszone is staat hier klaar en duidelijk”, aldus Smets. “We kunnen de buurt niet overlaten aan de macht van de straat. Deze voetgangerszone moet gerespecteerd worden.”