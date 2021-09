Fietsen van nationale wielerploeg van Litouwen gestolen én teruggevonden

Een vreemde dag voor de wielerploeg van Litouwen. Ze zijn in België toegekomen om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap dat zondag doorgaat in Leuven. Ze hadden hun bestelwagen, waar zeven fietsen en het fietsmateriaal in lag, geparkeerd achtergelaten maar wanneer ze terugkwamen was hij leeggeroofd. De waarde van de fietsen is enorm aangezien ze allemaal op maat van de renners zijn gemaakt. Per fiets mag je al snel minstens 5.000 euro rekenen.