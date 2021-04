Felle woningbrand woedt nog steeds in Anderlecht: “24 mensen naar ziekenhuis, 3 zijn er erg aan toe”

Anderlecht Basketbal­plein in Anderlecht vernoemd naar overleden Mehdi (17)

18 april In Anderlecht is donderdagmiddag een basketbalpleintje in de Peterboswijk vernoemd naar Mehdi Bouda, die in 2019 op 17-jarige leeftijd om het leven kwam. Mehdi werd in de buurt van het Centraal Station aangereden door een politiewagen, een klap die hem fataal werd. Vandaag zou Mehdi zijn verjaardag gevierd moeten hebben.