Felle woningbrand woedt in Anderlecht: 14 mensen naar ziekenhuis

Brussel Bezetters moeten Brusselse Muntschouw­burg (wellicht) verlaten: “We mochten enkel onder toezicht naar het toilet”

18 april Twee weken lang mocht een tiental mensen uit de cultuursector De Munt bezet houden. Onderhandelingen met het Brusselse operahuis over een verlengd verblijf gingen in de nacht van zaterdag op zondag de mist in, maar kregen zondagavond toch nog een staartje. ‘Bezet La Monnaie Occupée’ noemt de actie geslaagd, hoewel ze de manier waarop de Munt is omgegaan met haar bezetters betreurt. “Wij zouden de toekomst van dit cultuurhuis kunnen zijn, maar we worden niet gehoord.”