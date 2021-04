Felle woningbrand woedt in Anderlecht: 14 mensen naar ziekenhuis, 7 zwaargewonden

Sint-Pieters-Leeuw 320 bestuur­ders hoeven onterechte LEZ-boete niet te betalen: “Wie wel betaalde krijgt geld zeker terug”

16 april Al zeker 320 bestuurders werden door de ANPR-camera op de Bergensesteenweg in Anderlecht geregistreerd als LEZ-overtreder, terwijl op die locatie geen sprake is van de Lage Emissie Zone. Dat laat de woordvoerder van Fiscaliteit Brussel weten. “De mensen die een boete in de bus kregen hoeven die niet te betalen”, zegt woordvoerder Denis Delbecque van Brussel Fiscaliteit. “Ze hebben geen overtreding begaan. Wie wel al betaald heeft, zal het geld teruggestort krijgen. Dat is ook zo voor iedereen die bezwaar indiende. Onze diensten zullen alles recht zetten. We verwerken altijd met wat vertraging de gegevens. Dat aantal kan dus iets groter worden, maar iedereen mag gerust zijn.” De camera registreerde enkele dagen in maart foutief nummerplaten om te controleren of de wagens die de Lage Emissie Zone binnen reden niet te vervuilend waren. Toen de fout ontdekt werd is de LEZ-controle door de bewuste camera stilgelegd.