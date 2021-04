Felle brand legt appartementen in de as in Anderlecht: “25 mensen naar ziekenhuis, 3 zijn er erg aan toe”

Basketbal Euromillions League Phoenix Brussels wordt rode lantaarn na achtste opeenvol­gen­de nederlaag

18 april Het drieluik Charleroi-Leuven-Luik moest Phoenix Brussels lanceren richting play-offs. De nul op drie is dan ook ontluisterend. Waar er tegen Charleroi en Leuven nog sprake was van vechtlucht, was dat tegen Luik enkel in het eerste quarter nog het geval. De conclusie is hard maar duidelijk: dit Phoenix heeft niets te zoeken in de play-offs.