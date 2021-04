Felle brand legt appartementen in de as in Anderlecht: 1 dode, kind in kritieke toestand, 30 mensen naar ziekenhuis

AnderlechtBij de zware woningbrand die afgelopen nacht is uitgebroken in de Heyvaertstraat in Anderlecht zijn 30 mensen gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Vier mensen verkeren in kritieke toestand, onder wie een kind. Eén persoon overleefde de brand niet. Dat meldt de Brusselse brandweer. Onder de gewonden zijn ook vier brandweerlui. Iets voorbij 11 uur waren de bluswerken afgerond. De brandweer is bezig met opruimingswerken in het gebouw, maar dat is door instortingsgevaar geen evidente operatie.

Het vuur in de vier verdiepingen tellende woning werd omstreeks 3 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer bleek het gebouw grotendeels in lichterlaaie te staan. Een aantal bewoners had zichzelf al in veiligheid gebracht, anderen moesten door de brandweer geëvacueerd worden.

In het voorste pand zijn vloeren en plafonds ingestort, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. In het achtergelegen pand stellen brandweerlui waren de vlammen rond 11.30 uur bedwongen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm De brandweer moest verschillende reddingen uitvoeren. Mogelijk is de slachtofferbalans nog niet definitief. © Brandweer Brussel

Vier brandweerlui gewond

De uitgebrande woning bestond uit appartementen en is gelegen vlak bij het slachthuis van Anderlecht. Het pand is zwaar beschadigd en zou op instorten staan. Dat maakt de opruimingswerken extra riskant.

Er zijn 30 gewonden naar verschillende ziekenhuizen overgebracht, waaronder het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Vier personen zijn er kritiek aan toe. Er viel zeker één dode. Het gaat om een lichaam dat ter plaatse is aangetroffen. Dat bevestigt het parket.

Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, waarschuwt de brandweerwoordvoerder. “We hebben nog geen volledige verkenning van het gebouw kunnen uitvoeren, zodat we niet kunnen uitsluiten dat er zich nog slachtoffers in het pand bevinden”, zegt Derieuw.

Onder de lichtgewonden zijn ook vier brandweermannen. Drie van hen raakten bevangen door de rook, een vierde liep brandwonden op in de nek en aan de bovenrug. Het totaal aantal lichtgewonden ligt nu op 24.

Industriële wijk

De brandweer heeft het vooral moeilijk om de brand in het achtergebouw te blussen. Via ladders en omliggende daken werd er water gespoten. Er werden ook gaten in de muren gemaakt, om er schuim door te spuiten om het vuur in het achtergebouw te doden. Omstreeks 10.45 uur was de brand in dat gebouw nog niet geblust. Een halfuur later wel. Het vuur heeft zich intussen verspreid naar een moeilijk te bereiken opslagplaats vol papier die tussen verschillende woningen ligt. “Dat papier smeult nog", zegt Derieuw. “Onze ploegen blijven ter plaatse met drie autopompen en twee ladders.”

“Dit is een industriële wijk met heel wat opslagplaatsen die tussen de woningen liggen”, zegt Fabrice Cumps (PS), burgemeester van Anderlecht. “In dit geval gaat het om een opslagplaats met papier die in brand staat. Die is moeilijk bereikbaar en het is voor de brandweer dan ook moeilijk werken. We hebben drones van de politie ingezet om beter te kunnen vaststellen waar het vuur precies woedt.”

Volledig scherm © Brandweer Brussel

Alle middelen ingezet

Verschillende omliggende woningen zijn geëvacueerd en tientallen mensen worden opgevangen in het plaatselijke commissariaat en in een nabije school.

De reddings- en hulpdiensten rukten uit met vijf autopompen, twee autoladders, vijf mugteams en verschillende ziekenwagens. De ordediensten beheren de situatie ter plekke. Ook burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps (PS) is aanwezig en staat mee in voor de opvang van de bewoners die zonder dak zitten. Zij kunnen terecht in het speciaal opgerichte opvangcentrum in de Rossinistraat in Anderlecht.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Brusselse parket zal daarvoor een branddeskundige aanstellen.

Volledig scherm © Brandweer Brussel

Volledig scherm © Brandweer Brussel

Volledig scherm © Brandweer Brussel

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm De brand brak uit in een pand op een boogscheut van het slachthuis in Anderlecht. © Google Maps