Felle brand legt appartementen in de as in Anderlecht: 1 dode, 25 mensen naar ziekenhuis

Sint-Pieters-Leeuw/Anderlecht/Brussel Bestuurder ‘betrapt’ in la­ge-emissiezo­ne... die pas vijfhon­derd meter verder begint. “Velen weten niet dat boete onterecht is”

16 april Wie een boete krijgt in de lage-emissiezone (LEZ) in Brussel controleert best of de vaststellingen wel kloppen. Heel wat bestuurders kregen ten onrechte een boete van 350 euro toen ze via de Bergensesteenweg (N6)de hoofdstad binnen reden. “Ik zag als snel dat er iets fout was maar niet iedereen zoekt op waar die zone begint”, zegt Patrick Verheirstraeten.