Feestje met 200 personen in shishabar stilgelegd door politie

“De situatie in Brussel en Wallonië is de ergste en gevaarlijkste van heel Europa”, waarschuwde minister Vandenbroucke vandaag nog. Dat sommigen dit nog steeds niet doorhebben bleek vrijdagavond in een shishabar in Anderlecht.

De politie werd vrijdagavond verwittigd via een anonieme beller. Aangekomen bij de shishabar bleek dat hoewel de rolluiken naar beneden waren, er toch een privéfeest aan de gang was met maar liefst een 200-tal personen, wat allesbehalve in regel is met de COVID-richtlijnen om het virus in te perken. Bovendien zijn alle cafés en bars in het Brussels gewest sinds 8 oktober verplicht gesloten in de strijd tegen het coronavirus.