Federale regering stuurt ziekenwagens naar sites honger- en dorststakers: vijftal mensen in kritieke toestand

Brussel/Elsene Tientallen hongersta­kers starten met dorststa­king, 1 sans-pa­pier afgevoerd met nierfalen: “Binnen 24 à 48 uur vallen er slachtof­fers”

18 juli In Elsene zijn elf hongerstakers sinds vrijdagavond ook in dorststaking gegaan. Ook in de Brusselse Begijnhofkerk drinken verschillende sans-papiers geen water meer. Om hoeveel mensen het daar gaat, is niet duidelijk. Michel Genet, directeur van Dokters van de Wereld, waarschuwde zaterdagavond bij RTBF voor slachtoffers binnen de 24 à 48 uur.