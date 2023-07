Federale musea drie dagen gratis te bezoeken ter ere van 10 jaar koning Filip

Spaargids.be Mag jouw bankier vragen waarom je geld afhaalt?

Hoewel we tegenwoordig bijna overal met kaart kunnen betalen, en we hier ook steeds meer voor kiezen, is het vaak aangewezen om eveneens over een som contant geld te beschikken. Maar hoeveel cash geld kan je eigenlijk afhalen in je bankkantoor? En mag je bankier vragen wat je ermee van plan bent? Spaargids.be maakt je wegwijs doorheen de regelgeving.