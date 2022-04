Fans van Arno kunnen woensdag in de AB afscheid nemen van 'le plus beau’

Brussel AB zoekt onderne­mers voor tijdelijk café en restaurant

De AB is op zoek naar horeca-ondernemers die vanaf juni voor de rest van het jaar een pop-uprestaurant en -café willen uitbaten in het AB Café. De Ancienne Belgique krijgt vanaf januari 2023 immers een gedeeltelijke make-over. In afwachting daarvan wil de AB ondernemers de kans geven om nieuwe concepten uit te testen in haar café en restaurant.

26 april