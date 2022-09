Fans trotseren regen om glimp op te vangen van huwelijk prinses Maria Laura: “De sleep is geweldig”

Net als in een film

Brigitte en Dorien zijn nog maar net verhuisd naar Brussel en kwamen te voet naar de kathedraal: “Ik wilde één keer in mijn leven een huwelijk van de koninklijke familie meemaken. Aangezien we in de buurt wonen, hebben we onze kans gegrepen.” Het duo zegt niet echt koningsgezind te zijn, maar ze zijn wel gefascineerd door het hele gebeuren. “Het is zoals in een film, we vinden het geweldig. Misschien komt het door het overlijden van Queen Elizabeth dat we zo in de ban zijn”, zegt Brigitte. Voor het kerkelijk huwelijk draagt Maria Laura een op maat gemaakte jurk van ontwerpster Vivienne Westwood. En die valt duidelijk in de smaak bij het grote publiek. “Vooral de sleep is geweldig", reageert Brigritte.