Fans brengen laatste hommage aan Arno: “Hij was pure rock-‘n-roll”

BrusselHeel wat bewonderaars stonden woensdag in de rij voor een laatste eerbetoon aan de overleden zanger in de Ancienne Belgique. In de inkomhal van de concertzaal konden fans hulde brengen aan de urne van Arno, en een boodschap achterlaten in het rouwregister. Arno Hintjes werd 72, hij overleed aan de gevolgen van pancreaskanker.