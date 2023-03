Familie van vrouw die in politiecel overleed, is teleurgesteld na antwoord minister Verlinden: “We blijven achter met kleine stukjes informatie”

De familieleden van Sourour Abouda (46), de vrouw die op 12 januari stierf in een cel van een politiebureau in Brussel, waren woensdag aanwezig in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Ze hoopten er opheldering te krijgen over het onderzoek, maar zijn ontgoocheld over het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “We zien een ijzeren gordijn dat zich voor onze ogen sluit”, zegt Soumaya Abouda, de zus van Sourour.