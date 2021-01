Familie overleden Ibrahima (23) eist de waarheid, maar roept op tot kalmte

BrusselDe familie van de overleden Ibrahima Barrie (23) roept op tot kalmte, veroordeelt de rellen die plaatsvonden na de manifestatie in Brussel en wenst de gewonde politieagenten een snel herstel toe. Maar ze eist ook dat de waarheid over de dood van Ibrahima naar boven komt. Dat hebben de advocaten Alexis Deswaef en Guerric Goubau deze ochtend meegedeeld.

Vanavond is het precies een week geleden dat de 23-jarige Ibrahima Barrie werd opgepakt door de politie. Hij overleed nadien in nog onduidelijke omstandigheden. Woensdagnamiddag hadden familieleden en sympathisanten naar aanleiding van het overlijden een manifestatie georganiseerd in Sint-Joost-ten-Node die uitmondde in rellen.

In een mededeling dankt de familie vandaag de mensen die vreedzaam hebben gemanifesteerd en gerechtigheid hebben gevraagd voor Ibrahima. Want er is nog veel onduidelijkheid.

Tegenstrijdig

Eerst vernam de familie zondag dat Ibrahima was opgepakt omdat hij de avondklok had geschonden, maar de dood is om 20.22 uur vastgesteld. Op maandag werd ze via een anonieme bron in de pers dan weer geconfronteerd met de hypothese dat drugs zouden verklaren waarom hij onwel werd op het commissariaat. Die aantijgingen worden echter tegengesproken door de eerste gegevens uit het onderzoek die hen verbaal zijn meegedeeld.

Nabestaanden van Ibrahima namen woensdag deel aan het herdenkingsmoment, dat na afloop uitmondde in zware rellen.

Hartstilstand

De familie heeft haar advocaten dan ook opgedragen om de reputatie van Ibrahima niet straffeloos te laten besmeuren met valse aantijgingen. Deswaef en Goubau beklemtonen alvast dat de eerste elementen uit de autopsie en het toxicologisch onderzoek geen voldoende verklaring geven voor de hartstilstand die de jongeman het leven kostte.

Er zou ook een hartafwijking aan het licht zijn gekomen, maar ook dat kan op zichzelf geen verklaring zijn voor de hartstilstand. De precieze oorzaak is nog niet bekend.

Late reactie

De procureur heeft intussen een onderzoeksrechter aangesteld, wat ook de vraag van de familie was. Ze stelde zich gisterenmiddag burgerlijke partij. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar onopzettelijke doodslag, en dat, zo stellen de advocaten, aangezien er vijf tot zeven minuten verstreken tussen het moment dat Ibrahima het bewustzijn verloor en de reactie van een eerste agent.

Deswaef en Goubau vragen om ook arbitraire arrestatie en hechtenis toe te voegen. Ze onderstrepen dat de arrestatie is gebaseerd op een ongerechtvaardigd motief, namelijk omdat Ibrahima een politie-interventie aan het filmen was.

