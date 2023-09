Familie Adil (19) wil agenten voor rechter na dodelijke achtervolging

AZ Sint-Ma­ria Halle wordt rookarme campus: “We bekijken het ook als netheids­cam­pag­ne”

Voortaan is het AZ Sint-Maria in Halle een rookarme omgeving. Dat betekent dat patiënten, bezoekers en medewerkers in een afgebakende perimeter rond het ziekenhuis niet meer mogen roken. Dat kan enkel nog in de nieuwe rookpaviljoenen die onlangs in gebruik werden genomen. Met dit project kiest het ziekenhuis resoluut voor een gezonde zorg- en werkomgeving.