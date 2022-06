Facebookoplichter stuurt kat naar rechtbank: “Minstens 11 slachtoffers gemaakt”

In de loop van 2020 had L.M., zich via Facebook voorgedaan als aannemer, gespecialiseerd in het aanleggen van tuinterrassen, en had aan verschillende mensen zijn diensten aangeboden. Een aantal mensen ging op dat aanbod in, waarna L.M. hen een voorschot vroeg. Eenmaal dat voorschot betaald was, liet hij echter niets meer van zich horen en blokkeerde zijn slachtoffers op Facebook.

Vakantiehuis

In de zomer van 2021 gooide L.M. het dan over een andere boeg. Hij plaatste foto’s van een vakantiehuis in Durbuy, waarvan hij zogezegd de eigenaar was, op Facebook en bood het te huur aan. Opnieuw gingen verschillende mensen op het aanbod in en betaalden het gevraagde voorschot, maar opnieuw liet L.M. hen volledig in de kou staan. “Het vakantiehuis was ook helemaal niet van hem”, zei het parket. “Hij staat nu terecht voor elf slachtoffers, maar tot op vandaag lopen er klachten over hem binnen. Op 2 mei jongstleden is hij in Eigenbrakel nog door de politie verhoord, waarbij hij alle feiten heeft ontkend. De politie heeft hem toen ook gezegd dat hij voor vandaag gedagvaard was.” Desondanks kwam L.M. niet opdagen. Uitspraak op 12 september.