Expo Toetanchamon pas in juli op Thurn& Taxis: “Om logistieke redenen”

Brussels Gewest Vervoort na Brusselse missie in Kinshasa: “Congo wil banden met België opnieuw aanhalen”

Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft de afgelopen week, tijdens een missie in de Congolese hoofdstad Kinshasa, vastgesteld dat er bij de politieke machthebbers in Congo een “echte verwachting” is om de banden met België opnieuw aan te halen. Vervoort leidde de Brusselse missie. In het zog van de minister-president reisden ook tientallen Belgische bedrijven mee die partners ter plaatse wilden zoeken.

26 maart