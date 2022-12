Expo over James Bond opent weldra de deuren

De voertuigen die op ‘Bond in Motion’ te bezichtigen zijn, zijn 100 procent originelle modellen die gebruikt werden tijdens filmopnames. Dat verzekert de organisatie. Elk gepresenteerd stuk werd in de voorbije 60 jaar gebruikt door een van de vertolkers van James Bond, van Sean Connery tot Daniel Craig. 50 voertuigen worden er tentoongesteld op ware grootte.

De productie en scenografie van Bond in Motion is in handen van het Brusselse evenemtenbureau Carbon 12 011. Voor het project in goede banen te leiden, werd samengewerkt met Pierre Lalmand, voormalig algemeen directeur van het Autosalon, filmproductiebedrijf EON Productions London en The Ian Fleming Foundation. Metro Goldwyn Mayer (MGM), maar ook van de stad Brussel en de British Embassy in Brussel zorgden voor de nodige ondersteuning.