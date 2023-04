Expo in Sint-Gorikshallen doet verloren werk van Victor Horta herleven met AI

Brussel stelt zich kandidaat voor WK Wielrennen 2030: “Wij hebben de beste organisa­tie ter wereld, de koers moet weer thuiskomen”

Komt het WK Wielrennen in 2030 naar Brussel? Als het van de stad zelf afhangt alleszins wel. Die stelde woensdag haar kandidatuur voor om over zeven jaar een van de belangrijkste wedstrijden van het wielerjaar te mogen organiseren. Men hoopt alvast op minstens evenveel volk als bij de ‘Grand Départ’ van de Tour de France in 2019. Daarnaast is de organisatie van het WK ook een manier om Brussel in de kijker te zetten als fietsstad. Of Brussel het WK krijgt, weten we in augustus pas, maar het vertrouwen in een goede afloop is groot.