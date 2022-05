Ex-partners spreken elkaar tegen in politierechtbank na ongeval met vluchtmisdrijf: “Hij wist goed genoeg dat ik geen rijbewijs had”

De ex-partners hadden op het moment van het ongeval een relatie die even snel eindigde als ze begon. In de rechtbank gunden ze elkaar alvast geen blik. “We hadden een stormachtige relatie van een drietal maanden”, verwoordde C.V.L. het. Op 27 september 2020 zou de vrouw in Londerzeel met de wagen van haar toenmalige partner tegen een geparkeerde auto zijn gereden en daarna vluchtmisdrijf hebben gepleegd. Ze had op dat moment geen geldig rijbewijs. De vrouw had enkel het theoretisch rijexamen afgelegd en volgde rijlessen in de rijschool. “10 dagen na het ongeval was ik wel gerechtigd om te rijden”, legde ze uit in de rechtbank.

Café

Ze geeft toe dat ze op het moment van de feiten geen rijbewijs had, maar beweert wel dat geen weet heeft van een ongeval dat ze zou hebben veroorzaakt. “Het klopt dat ik de wagen even verzet heb van de parking naar een café 200 meter verder, waar T.H. net zijn dj-set had beëindigd. T.H. had dat gevraagd, zodat we snel al het materiaal in de auto konden laden. Er staan parkeersensoren op de auto, die gaven niet aan dat ik ergens tegen was gereden. Ik heb ook niets gehoord en aan mij auto was geen schade”, verklaart ze.

Quote Hij heeft me in de periode voor de feiten zelfs afgezet aan de rijschool. Daar zijn getuigen van Beklaagde C.V.L.

Een getuige had alles zien gebeuren. Hij nam een foto van de schade aan de andere auto en bracht ook de politiediensten op de hoogte.

T.H. beweert op zijn beurt dat hij tijdens hun relatie niet wist dat zijn toenmalige partner geen rijbewijs had. “Ik schreef haar auto in op mijn naam, omdat zij op dat moment schulden had en dat goedkoper was”, zegt hij. C.V.L weerlegt zijn versie van de feiten echter. “Hij wist dat ik enkel het theoretisch examen had afgelegd, ik heb hem nog gebeld toen ik daarvoor geslaagd was. Bovendien heeft hij me in de periode voor de feiten zelfs afgezet aan de rijschool. Daar zijn getuigen van”, stelde ze kwaad.

C.V.L. staat terecht voor een ongeval met vluchtmisdrijf zonder gewonden en het besturen van een motorvoertuig zonder houder te zijn van het vereiste rijbewijs. T.H. voor het toevertrouwen van een motorvoertuig aan een persoon zonder rijbewijs, zijn ex-partner dus. De politierechter neemt de zaak in beraad en doet een uitspraak op 20 juni.