Ex-parlementslid Van Eyken mag gevangenis verlaten na veroordeling voor moord: “Ik laat het hier niet bij. Er zijn nog mogelijkheden”

“We laten het hier niet bij. Er zijn nog andere mogelijkheden zoals het Europees Hof voor de rechten van de mens”, waren de eerste woorden van de politicus nadat hij de gevangenis van Sint-Gillis verliet. Door de verrassende uitspraak van het Hof van Cassatie mocht hij omstreeks half 8 de gevangenis als een vrij man verlaten. Voorlopig althans. “Ik heb hier nu 4 maanden gezeten en goed kunnen nadenken. Ik ben nu vrij maar toch schuldig. Dat is vreemd. Wat ik nu ga doen? Mijn naasten en familie in mijn armen nemen. Ik ga het proces alleszins niet niet ontlopen of me verstoppen in Argentinië.”

Marc Dellea (45) werd op 8 juli 2014 met een kogel in het hoofd levenloos aangetroffen in het appartement dat hij bewoonde met zijn partner Sylvia B. en hun dochter in de Mutsaardlaan in Laken (Brussel). Christian Van Eyken was toen lid van het Vlaams Parlement als enige Franstalige verkozene van het Union des Francophones (UF), Sylvia B. was zijn parlementaire medewerkster en minnares. De geliefden waren de laatste bekenden die het slachtoffer levend zagen, zo bleek uit beelden van bewakingscamera’s. Het koppel, dat in 2018 trouwde, heeft steeds elke betrokkenheid bij de dood van Marc Dellea ontkend. In eerste aanleg werden Van Eyken en Sylvia B. veroordeeld tot 23 jaar cel, het Brusselse hof van beroep verhoogde de straf naar 27 jaar. Het koppel besliste meteen om in cassatie te gaan tegen het vonnis.

Rechten van verdediging

Het Hof oordeelde dat de veroordeling op zich rechtsgeldig was, maar het hof van beroep van Bergen zal zich opnieuw over de strafmaat moeten buigen. Eerder op de dag had de advocaat-generaal Damien Vandermeersch bij het Hof van Cassatie al de kant van de verdediging gekozen en gemeend dat het Brusselse hof van beroep de rechten van de verdediging met de voeten had getreden. Volgens Vandermeersch werd de straf verzwaard omdat de twee beklaagden bij hun standpunt bleven en omdat ze “het vertrouwen van de rechters in eerste aanleg niet waard bleken om hun leven te beteren”. De advocaat-generaal argumenteert dat een beklaagde het recht heeft om niet akkoord te zijn met een uitspraak en om beroep aan te tekenen. “De rechters hebben afgestraft dat beroep gedaan werd op het recht om zichzelf niet te beschuldigen en om beroep aan te tekenen tegen een uitspraak. Het recht van een verdachte om zijn verdediging te organiseren zoals hij dat wil, wordt hier miskend, en dus gaat het om een schending van de rechten van de verdediging”, aldus de openbaar aanklager. Het Hof van Cassatie sloot zich hierbij aan en sprak de gedeeltelijke verbreking uit.

Het gevolg van deze verbreking is dat de twee veroordeelden moeten worden vrijgelaten, aangezien er momenteel geen straf toepasbaar is.

