Ex-militair die premier De Croo bedreigde, vraagt om enkelband: “Geen plan voor aanslag”

Sam H. had op vrijdagochtend 7 juli op sociale media een video gepubliceerd waarin hij vier kogels afvuurde op een foto van premier Alexander De Croo. Het Limburgse parket opende meteen een onderzoek, maar dat werd al snel overgenomen door het federaal parket, dat een onderzoeksrechter, gespecialiseerd in terrorisme, op het dossier zette. Het was bekend dat Sam H. met mentale problemen kampte en extreemrechtse sympathieën had. De man was ook als lid van een motorbende in aanraking gekomen met het gerecht.

KIJK. Sam H. publiceerde op sociale media een video waarin hij kogels afvuurde op een foto van premier Alexander De Croo

Uiteindelijk bleek de ex-militair in Noorwegen te zitten. Daar werd hij nog diezelfde vrijdag opgepakt in een winkelcentrum in de Noorse hoofdstad Oslo, omdat hij dreigend gedrag vertoonde. Intussen was in zijn woning in de Roy de Blicquylaan in Leopoldsburg een grondige huiszoeking uitgevoerd, maar daarbij werden geen wapens, munitie of explosieven aangetroffen.