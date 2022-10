Ex-agenten die ook koppel vormen, horen plots dat man die hen neerstak vervroegd vrijgelaten is: “Na zes jaar lijden we nog... en nu kan hij ook nog eens wraak op ons nemen”

Schaarbeek Vrouw onwel na CO-vergifti­ging: “Jaarlijks meer dan 1.000 CO-slachtof­fers in België”

Een vrouw is gisteravond onwel geworden door een koolmonoxidevergiftiging. Haar toestand was niet onrustwekkend. “De CO was afkomstig van een slecht werkende, individuele, verwarmingsketel op gas. De ketel werd afgesloten en verzegeld door Sibelga”, aldus Walter Derieuw van de Brusselse brandweer.

3 oktober