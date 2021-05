Europese manifestatie tegen coronamaatregelen van start in Ter Kamerenbos: organisatie roept op om het vreedzaam te houden

Anderlecht 152 extra plaatsen op komst in basis­school Scheutpla­neet

9:11 Goed nieuws voor de Nederlandstalige kinderen uit Anderlecht, want over twee jaar krijgt basisschool Scheutplaneet er 152 plaatsen bij, waardoor er in de kleuter- en de lagere school in totaal 480 plaatsen zullen zijn. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) geeft een subsidie van 3,4 miljoen voor de uitbreiding.